Американский сенат утвердил кандидатуру на пост нового директора АНБ

2018-04-25 05:37 | www.trend.az | 6

Новым директором Агентства национальной безопасности (АНБ) США американским сенатом утвержден генерал-лейтенант Пол Накасоне, он же будет возглавлять киберкомандование вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщает Интерфакс..

Кандидатура Накасоне была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, возглавлявший ранее АНБ Майк Роджерс подал в отставку.

В сообщениях СМИ отмечается, что новый 54-летний директор АНБ имеет большой опыт в области руководства киберкомандованием, которое возглавлял с конца 2016 года.