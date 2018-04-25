США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу

2018-04-25 05:40 | www.apa.az | 4

США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала "тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес".