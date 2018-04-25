Бакинский суд оправдал убийство за богохульство

2018-04-25 06:15 | www.oxu.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Баку Вугара Гасанова 1986 года рождения, обвиняемого по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное с хулиганскими намерениями) и 228.1 (незаконное хранение, приобретение или ношение холодного оружия).

Как передает Oxu.Az, 15 октября прошлого года в клиническую больницу №3 в Хатаинском районе с колото-резаными ранами поступили Вугар Гасанов и Эльшан Мамедов.

Обоих прооперировали, но Э.Мамедова спасти не удалось.

Сотрудники 35-го отделения Управления полиции Хатаинского района установили, что инцидент произошел на улице генерала Мехмандарова в поселке Кохне Гюнешли.

Лечение В.Гасанова продолжилось под надзором полиции, и после выписки из больницы он был переведен в изолятор.

В ходе следствия было установлено, что ранее судимый Вугар Гасанов и Эльшан Мамедов, нанесшие друг другу ножевые ранения, жили в одном дворе. В тот день они поспорили из-за того, что Эльшан Мамедов совершил богохульство.

Дело в том, что малолетний ребенок Мамедова скончался от рака, и мужчина обвинял Аллаха в его смерти. На этой почве вспыхнул конфликт, который завершился поножовщиной.

На судебном процессе выступил государственный обвинитель, который потребовал приговорить В.Гасанова к 19 годам лишения свободы.

Суд счел, что обвинямый совершил убийство в целях самообороны и оправдал его по этой статье.

Вугар Гасанов был приговорен к 9 месяцам лишения свободы за незаконное ношение оружия.