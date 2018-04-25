В Гяндже сгорел дом, пострадал мужчина с 6 детьми

2018-04-25 06:10 | www.apa.az | 6

В поселке Тотанлы Гянджи, в 3-этажном здании бывшего санатория алюминиевого завода, заселенного вынужденными переселенцами из Кяльбаджара, произошел пожар. Как сообщает западное бюро АПА,

На место происшествия были привлечены пожарные, которые предотвратили распространение огня. В результате пожара в доме Алимамедова Малика Хидат оглу 1975 г.р. огонь уничтожил все предметы быта.

Сам владелец квартиры и шестеро детей получив различные ожоги были госпитализированы а райбошльнцу.