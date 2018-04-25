Экс-президент Италии успешно перенес операцию

2018-04-25 06:34 | www.trend.az | 6

Бывший президент Италии, 92-летний пожизненный сенатор Джорджо Наполитано в ночь на среду был успешно прооперирован из-за аневризмы аорты, сообщил в прямом эфире итальянского гостелевидения Rai известный кардиохирург Франческо Музумечи, сообщает РИА Новости.

"Это была достаточно сложная операция, но она прошла отлично. В настоящее время наш пациент спит. Скорее всего, мы разбудим его в среду утром", - заявил профессор Музумечи, который руководил операций в римской больнице San Camillo.

По словам кардиохирурга, поздно вечером во вторник известный политик почувствовал сильные боли в области грудной клетки. По решению лечащего врача он был срочно доставлен в римский госпиталь Santo Spirito. Оттуда после проведения необходимых анализов Наполитано перевезли в столичную больницу San Camillo, где ему сразу же была сделана операция на сердце. Операция продолжалась более четырех часов.

"Сейчас Наполитано находится в отделении интенсивной терапии. Его сердце функционирует хорошо. Все мы настроены весьма оптимистично", - заявил Музумечи.