В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина

2018-04-25 06:47 | www.apa.az | 6

Таможенники аэропорта бразильского Рио-де-Жанейро обнаружили во вторник около 50 килограммов взрывчатки и порядка 100 килограммов героина в грузе из Китая.

Как передает РИА Новости со ссылкой на канал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.

В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.