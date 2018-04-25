Врио премьера Армении попросил президента обсудить внеочередные выборы

2018-04-25 07:18 | www.apa.az | 5

Врио премьера Армении Карен Карапетян обратился к президенту страны Армену Саркисяну с просьбой инициировать широкое политическое обсуждение для выхода из сложившейся в стране ситуации, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе парламента страны.

"Обращаюсь к президенту Армении для организации в выбранном им формате консультаций с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения сложившейся внутриполитической ситуации и поиска возможных путей решения, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов", — говорится в заявлении премьера, размещенном на сайте правительства.