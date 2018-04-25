В Гахе автомобиль сбил 5 летнего мальчика

2018-04-25 07:33 | www.apa.az | 4

В Гахе автомобиль сбил 5 летнего мальчика. Как сообщает региональное бюро АПА, ДТП произошло накануне около 17 часов в селе Онджаллы. Автомобиль марки «ВАЗ 21064», управляемый жителем села неким Эльвином, сбил Джавида Хаям оглу Джаббарова 2013 г.р. Получивший различные травмы мальчик был срочно доставлен в районную больницу.

Ему был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма». После оказания необходимой медпомощи ребенок был переведен в одну из столичных клиник.

По факту ведется разбирательство.