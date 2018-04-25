В Нахчыване назначены министр культуры и директор Департамента туризма

2018-04-25 08:28 | www.apa.az | 6

В Нахчыванской Автономной Республике назначен министр культуры. Как сообщает АПА, председатель Верховного меджлиса НАР Васиф Талыбов подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению Натаван Гадимова назначена министром культуры Нахчывана. Натаван Гадимова до этого занимала пост главы Минкультуры и туризма НАР

Отметим, что 23 апреля В.Талыбов подписал распоряжение об учреждении министерства культуры и Департамента туризма вместо Минкультуры и туризма НАР. Распоряжение подписано с целью усовершенствования государственного управления в сферах туризма и культуры.

Другим распоряжением В.Талыбова, Акбер Новрузов назначен директором Департамента туризма НАР. А.Новрузов до этого занимал должность завотделом туризма в Минкультуры и туризма НАР.