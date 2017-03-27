Президент Ирана прибыл в Москву

2017-03-27 17:49 | www.trend.az | 3

Самолет президент Ирана Хасана Роухани приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

В первый день визита Роухани проведет встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике. Как сообщила ранее пресс-служба российского правительства, Медведев также обсудит с Роухани формирование торгового режима между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном.

Совместным энергетическим проектам планируется уделить внимание и в ходе переговоров Роухани с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 28 марта. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов. Сообщается, что в ходе переговоров глав государств планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского сотрудничества.