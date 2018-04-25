Определены дата и повестка двух очередных заседаний Милли Меджлиса

2018-04-25 10:04 | www.apa.az | 7

Определены дата и повестка двух очередных заседаний Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, в повестку пленарного заседания, которое будет проходить с 1 по 4 мая, включены 52 вопроса. Среди них – проекты о внесении изменений в законы «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «100-летие Азербайджанской Демократической Республики», «О средствах массовой информации», «О рынке ценных бумаг», «О социальном страховании», «О защите прав лиц с инвалидностью».