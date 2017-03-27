Через 10 лет Азербайджан ежегодно будет зарабатывать от туризма $6 млрд - WTTC

2017-03-27 17:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доля туристического сектора в ВВП страны в 2016 году составила 4,1 процента, или свыше 2,285 миллиардов манатов (по среднему курсу маната к доллару в 2016 году – 1,437 миллиарда долларов).

Об этом говорится в мартовском отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), сообщает в понедельник министерство культуры и туризма Азербайджана.

Согласно ожиданиям структуры, в 2017 году добавочная стоимость в секторе туризма увеличится на семь процентов, и превысит 2,446 миллиардов манатов, в течение же 2017-2027 годов ежегодный рост ВВП в сфере туризма ожидается на уровне 6,5 процента, и составит 5,9 процента от ВВП, или же почти 4,582 миллиарда манатов (около 2,882 миллиардов долларов).

В отчете говорится, что эти цифры, прежде всего, отражают экономическую деятельность отелей, гостиниц, турагентств, авиакомпаний и других участников рынка оказывающих услуги по перевозке пассажиров.

В отчете структуры отмечается, что развитие туристического сектора положительно влияет на уровень занятости населения страны. Так, в 2016 году развитие этого сектора способствовало созданию 171 тысячи рабочих мест, что составило 3,7 процента от общего уровня занятости. По прогнозам WTTC, в 2017 году этот показатель достигнет шести процентов, а до 2027 года будет расти на 3,5 процента ежегодно, или на 256 тысяч рабочих мест, что составит 5,6 процента от общего уровня занятости.

По данным организации, в 2016 году показатель Visitor Exports (расходы зарубежных посетителей) составили 4 миллиарда 552,2 миллиона манатов (или 2,863 миллиарда долларов). Этот показатель охватывает расходы, производимые в Азербайджане зарубежными посетителям для поездок, как в деловых, так и в личных целях, включая расходы на транспорт, и характеризует потребление, относящееся к въездному туризму. Этот показатель отражает основной вклад в прямые туристские поступления, полученные в стране в отраслях, непосредственно связанных с туризмом.

WTTC прогнозирует, что в 2017 году этот показатель вырастет на 8,1 процента, и страна примет 2,758 миллионов туристов. До 2027 года же показатель Visitor Exports ежегодно будет расти на 6,5 процента. Так, через 10 лет страну будут посещать уже 4,254 миллиона туристов, расходы которых превысят 9,205 миллиардов манатов (5,8 миллиарда долларов).

В отчете также отмечается, что в 2016 году в сферу туризма инвестировано 479,5 миллиона манатов. В 2017 году же объем капиталовложений вырастет на 6,2 процента, а в предстоящие 10 лет – на 4,9 процента ежегодно и составит 825,1 миллиона манатов.

Доля национальных инвестиций в сферу туризма в общем объеме в 2017 году превысит 2,9 процента, в 2027 году достигнет 3,3 процента.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)