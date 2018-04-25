Пашинян встретился с главарем карабахских сепаратистов

2018-04-25 09:15 | www.oxu.az | 5

Лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян в ходе встречи с лидером акций против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна Николом Пашиняном заявил о необходимости решения спорных вопросов путем диалога, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Бако Саакян встретился с основателем партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном. На встрече была затронута внутриполитическая ситуация в Армении.

Саакян подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона, а также сохранения стабильности в стране», - говорится в распространенном сообщении.