Оператор связи Баку временно приостановил работы по оптимизации кабельной сети

2018-04-25 11:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" временно приостановило работы по оптимизации инфраструктуры кабельно-канализационных сооружений (ККС), сказал Trend в среду источник на телекоммуникационном рынке страны.

Поручение о приостановлении работ было дано в связи с Гран-при «Формулы-1», который пройдет 27-29 апреля в Баку. Затем работы будут возобновлены.

Оператору было поручено приостановить земельно-копательные и строительно-монтажные работы, чтобы избежать возможных сбоев в работе сетей связи.

Оптимизация предусматривает объединение или вывод из эксплуатации проложенных в ККС кабельных линий. Из эксплуатации выводятся лишь пришедшие в негодность оборудование и кабели, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.