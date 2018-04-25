Генштаб Турции о числе ликвидированных террористов на севере Ирака

2018-04-25 11:18 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В рамках операций ВВС Турции на севере Ирака сегодня утром были уничтожены 10 членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в среду турецкие СМИ.
Операции были проведены в районе Авашин.
Отметим, что в последний раз аналогичные операции были проведены ВВС Турции на севере Ирака на прошлой неделе.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.