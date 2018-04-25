Оппозиция в Армении выдвинула условия своего участия в выборах

2018-04-25 11:19 | www.trend.az | 5

Оппозиция в Армении будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА), заявил в среду лидер протестного движения Никол Пашинян, передает РИА Новости.

В своем видеообращении, размещенном в Facebook, Пашинян коснулся заявления временно исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

"Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года… Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА", — заявил Пашинян.

Отметим, что в данный момент сторонники оппозиции собрались на площади Республики в центре Еревана, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.