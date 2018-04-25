ЕС обсудит с участниками конференции по Сирии мирное урегулирование

2018-04-25 11:25 | www.trend.az | 7

Евросоюз в ходе конференции по Сирии в Брюсселе будет обсуждать с ее участниками обеспечение устойчивого перемирия в САР и процесс мирного урегулирования в стране, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам, передает РИА Новости.

"Сегодня мы будем мобилизировать политическую поддержку для политического процесса (под эгидой) ООН — единственный контекст, в котором может быть найдено политическое решение для Сирии. Сегодня мы вместе со (спецпосланником ООН по Сирии) Стаффаном де Мистурой будем обсуждать это с министрами региона", — сказала она.