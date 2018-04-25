Дети-аутисты выступят на подиуме на показе мод ®

2018-04-25 10:25 | www.apa.az | 7

30 апреля в 18:30 в Центре современного искусства YARAT пройдет показ мод с участием детей с синдромом аутизма. Мероприятие под названием «Аутизм – Особенный и Один из нас» организовано общественным объединением «Birgə və Sağlam» и благотворительным обществом «Ümid var», генеральным спонсором мероприятия выступила группа компаний AS Qrup İnvestment. Дети-аутисты, которым всегда требуется особая забота, продемонстрируют одежду из коллекции весна-лето. На подиуме выступят 20 детей из центра реабилитации при общественном объединении «Birgə və Sağlam».

По решению Организации объединенных наций с 2007 года в апреле проводится месяц всемирного просвещения аутизма. Поэтому во время мероприятия гостям будут продемонстрированы короткометражные фильмы, которые помогут гостям найти ответ на вопрос «Что такое аутизм?», а также будут розданы объясняющие буклеты. Это мероприятие имеет большое значение для социализации, интеграции в общество этих детей, которые ждут от окружающих понимание, любовь и заботу.

Во время мероприятия дети-аутисты наряду с показом мод продемонстрируют и свои другие таланты. Детский хор попытается донести до слушателей идею о том, что и «они являются неотделимой частью общества». Заслуженная артистка Тунзаля Агаева на мероприятии исполнит свою песню «Fərqliyəm», написанную на слова Мурада Арифа и посвященную детям-аутистам. Средства, собранные от показа мод будут потрачены на образование детей-аутистов из малообеспеченных семей центра реабилитации при общественном объединении «Birgə və Sağlam». А компания AS Qrup İnvestment, отличающаяся своей социальной ответственностью поддержит мероприятие и порадует детей-аутистов предусмотренными для них подарками.