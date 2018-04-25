Трамп не сказал «геноцид»

2018-04-25 10:07 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном послании 24 апреля не произнес слово «геноцид».

Как сообщает Oxu.Az, вместо этого он сказал «Мец Егерн» («большая трагедия» на арм. - ред.) Полный текст сообщения доступен на сайте Белого дома.

Несмотря на ожидания армян и армянской диаспоры, Трамп, также как и его предшественники, не стал употреблять формулировку «геноцид армян».

«Мы вспоминаем ужасные события 1915 года и скорбим о потерянных жизнях и о тех, кто пострадал», - отметил он.

Он также отметил важность признания болезненных элементов прошлого как необходимого шага к созданию для более толерантного будущего.