В связи с Formula-1 в некоторых школах Баку отложены занятия

2018-04-25 11:16 | www.apa.az | 8

В связи с проведением «2018 Formula-1 Azerbaijan Grand Prix» в школах, расположенных в центре Баку, внесены изменения в график весенних каникул начальных классов и учебных дней 5-11 классов.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, в школе-лицее №6 имени Т.Исмаилова, образовательном комплексе №132-134 и общеобразовательной школе №23 принято решение о переносе весенних каникул начальных классов, которые должны были состояться 1-5 мая, на 24-30 апреля. А также принято решение пропущенные учебные дни учащихся 5-11 классов компенсировать в субботние дни после завершения гонок.

Отметим, что в связи с выборами движение по ряду направлений ограничено. Школы, в которых были внесены изменения в учебном графике, входят в схему движения гонок.