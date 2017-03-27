Известная российская группа «Серебро» приезжает в Баку

2017-03-27 17:55 | www.oxu.az | 3

Известная российская группа «Серебро» приедет в Баку на фестиваль «Жара».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили на официальной странице фестиваля в Инстаграм.

Отметим, что группа Серебро не в первый раз приезжает в солнечную столицу.

«Жара» — первый летний музыкальный фестиваль, который прошел на побережье Каспийского моря, в Баку.

Прошлым летом «Жара» удивила количеством звездных гостей, среди которых были Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Тимати, Леонид Агутин, Григорий Лепс, А-Студио, Николай Басков, Валерия, Полина Гагарина, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Ева Польна и многие другие.

Организаторы фестиваля: певец и музыкант Эмин Агаларов, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель «Русского радио» и премии «Золотой Граммофон» Сергей Кожевников.

A.C.

