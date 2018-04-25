Турция раскрыла архивные документы по армянам

2018-04-25 10:24 | www.oxu.az | 7

Главное управление Государственных архивов Турции представило исследование, в котором получили место 204 оригинальных документа, разоблачающие заявления армян.

Раскрытые впервые документы доказывают, что армянские банды убили 30 тыс. мусульман в Карсе и Эрдахане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, исследование под названием «Дорога к переселению согласно архивным документам» представляет события, совершенные армянскими бандами «Хинчаг» и «Дашнак» в 1915 году в Анадолу.

По информации, во время этих событий 30 тыс. мусульманских мужчин были погребены заживо. В связи с этим был арестован 21 член армянских бандотрядов. Армянам помогали российские войска.

Кроме того, согласно исследованиям, 21 апреля 1915 года наместник Сиваса Муаммар написал письмо в комитет внутреннего надзора, согласно которому, армянские отряды вооружили 30 тыс. армян в Сивасе и агитировали 16 сел в Шушехре к революции.

Отметим, что каждый год 24-25 апреля армянская диаспора выдвигает претензии в связи с так называемым геноцидом, пытаясь убедить мировую общественность в этой лжи.