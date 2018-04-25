В Баку пройдет форум по управлению персоналом при поддержке Международного банка Азербайджана

2018-04-25 12:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) выступит в роли главного спонсора «Human Capital Forum – 2018», который пройдет четвертого мая. Организаторами мероприятия являются Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и HR Society.

Мероприятие содействует профессиональному развитию специалистов по работе с кадрами и обмену опытом между ними, ознакомлению участников форума с новшествами в этой сфере и проведению оценки возможностей их применения в Азербайджане, а также на мотивацию к постоянной работе в этом направлении.

Основными участниками конференции станут HR менеджеры, члены общества HR Society, специалисты по управлению кадрами, профессиональные тренеры и консультанты.