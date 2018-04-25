Ильхам Алиев: «Ни у кого в мире нет столь тесных отношений, как у Турции с Азербайджаном»

2018-04-25 11:35 | www.apa.az | 7

Находящийся с официальным визитом в Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.



Как сообщает АПА со ссылкой на «Timetürk», во время встречи президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на высоком уровне. Глава государства отметил, что ни у кого в мире нет столь тесных отношений, как у Турции с Азербайджаном, и эти отношения имеют исторические корни.

Президент подчеркнул, что сегодня Турция и Азербайджан сотрудничают в двустороннем и разностороннем форматах, и в будущем эти связи будут еще крепче.

Затем встреча продолжилась за закрытыми дверями.