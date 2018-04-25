Эксперты: Конфликт в Армении не исчерпан

2018-04-25 10:56 | www.oxu.az | 7

В Армении наблюдается паралич политической системы в целом. Мало того, что правящая партия оказалась в глубоком ауте, но и все ведущие оппозиционные, если говорить шире - политические партии выпали в осадок.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По его словам, «революцию» сделали несистемные силы, молодежь, студенты, активисты студенческих инициатив «ЕГУ Рестарт», «Во имя развития науки», креативные, но радикальные ребята.

«Конфликт в Армении не исчерпан. Они будут громить систему, а система - не Саргсян», - отметил эксперт.

Велизаде подчеркнул, что Саргсян - это фигура, которой эта самая система пожертвовала.

«Будут еще жертвы, будет политический торг, они будут добиваться досрочных парламентских выборов, начнут появляться из-за кулисья реальные акторы - все еще только начинается», - уверен собеседник сайта.

Другой азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу придерживается аналогичного мнения.

«Можно предполагать, что в Армении пройден только один этап борьбы.

Пашинян хочет отправить представителя правящей Республиканской партии в исторический архив. Это не такое простое дело, так как Карен Карапетян и большая группировка, долгие годы укреплявшаяся во власти и получавшая от этого большие политические и экономические дивиденды, так легко не сдастся», - сказал политолог.

Шаиноглу подчеркнул, что Карапетян не принимает ультиматум Пашиняна:

«Это означает, что бархатная революция в Армении будет продолжаться, на чем настаивает и Пашинян. Мы должны наблюдать за очередными витками напряженности в агрессорском государстве», - подытожил он.

Али Мамедов

