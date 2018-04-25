Вагиф Асадов призвал водителей к осторожности

2018-04-25 11:13 | www.oxu.az | 7
Для обеспечения безопасности дорожного движения широко используются передовые методы и технологии. Каждый участник дорожного движения должен быть не только внимальным и ответственным, но и бдительным по отношению к правам и обязанностям других. Это в интересах не только дорожной полиции, но и всей общественности.
Как передает Oxu.Az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вагиф Асадов.
Он заявил, что каждый человек больше всего хочет жить безопасно:
«Это не только требование закона. Интеллект подсказывает, что надо быть осторожным, халатность может привести к тяжелым последствиям.
Являясь членом общества, каждый из нас должен нести ответственность за собственную безопасность, не только сам соблюдать правила, но и проявить инициативу, чтобы привить эти привычки другим.
Если хотите жить безопасно и счастливо, соблюдайте общепринятые правила».