В центре Баку прошел книжный флешмоб (ФОТО)

2018-04-25 12:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку прошел книжный флешмоб под названием "Просвещайся книгой" (Kitabla Maariflən), приуроченный ко Всемирному дню книг и авторского права, сообщает Trend Life.

"Данная акция проводится с 2005 года с участием молодежных движений и организаций. Люди приходят со своими книгами, садятся рядом друг с другом и погружаются в чтение. Акция проводится в самой оживленной части города – в центре, на улице Низами (бывшая Торговая). Главная цель – популяризация чтения среди населения нашего города. Отрадно отметить, когда проходят маленькие дети, то интересуются происходящим. Со своей стороны хочу выразить благодарность городским властям за поддержку в организации", - сказала Trend Life организатор акции, поэтесса Захра Бадалбейли.

В ближайшее время будет объявлена следующая дата проведения.