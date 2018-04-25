Анкара напомнила Трампу о зверствах армян

2018-04-25 11:26 | www.oxu.az | 6

Заявление президента США Дональда Трампа о событиях 1915 года не приемлемо для Турции, говорится в сообщении турецкого МИД, распространенном в среду.

Как передает Oxu.Az, в сообщении МИД отмечается, что Турция напомнила президенту Трампу о том, что во время событий 1915 года со стороны армянских вооруженных отрядов были зверски истреблены свыше 500 тысяч турок-мусульман, а также представители других национальностей, которые проживали на территории Османской Империи.

«Турция всегда выступала за создание совместной комиссии для расследования событий 1915 года, а также за открытие архивов, относящихся к 1915 году» - говорится в сообщении МИД Турции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в очередной раз не употребил слово «геноцид», говоря о событиях 1915 года. Вместо этого президент США, как и в прошлый раз, использовал выражение на армянском языке, в переводе означающее «большая трагедия».