В четырех бакинских школах прекращены занятия

2018-04-25 11:29 | www.oxu.az | 6
В некоторых бакинских школах изменено время весенних каникул.
Об этом Oxu.Az сказали в отделе по связям с общественностью Управления образования города Баку.
В информации отмечается, что в связи с проведение Гран-при «Формулы 1» ограничено движение автомобилей на ряде направлений.
В связи с этим принято решение о переносе на 24-30 апреля вместо 1-5 мая весенних каникул, предусмотренных для учащихся начальных классов, в школе-лицее №6 имени Т.Исмаилова, образовательном комплексе №132-134 и общеобразовательной школе №23.
Также принято решение после завершения гонок компенсировать пропущенные учащимися 5-11 классов учебные дни за счет субботних дней.