Азербайджан обратился к странам-членам Минской группы ОБСЕ

2017-03-27 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обратился к странам-членам Минской группы ОБСЕ, председателю Постоянного Совета ОБСЕ и другим институтам организации в связи с военными учениями Армении на оккупированных азербайджанских территориях, незаконным визитом президента этой страны на эти территории и озвученными им заявлениями. Письмо было направлено Постоянным представительством Азербайджана в ОБСЕ по инструкции внешнеполитического ведомства страны, сообщили Trend в МИД.

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