На Площади Республики в Ереване возобновилась массовая акция протеста

2018-04-25 11:54 | www.apa.az | 7

Об этом сообщает АПА со ссылкой на news.am.

Напомним, в результате 11 дней акций протеста, которые возглавлял лидер оппозиции, депутат Никол Пашинян, премьер-министр Армении Серж Саркисян 23 апреля подал в отставку.

Пашинян заявил о том, что 25 апреля он продолжит переговоры с представителями властей, однако вечером 24 апреля стало ясно, что встреча не состоится. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил о том, что Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые условия. Пашинян, в свою очередь, заявил о том, что они возобновляют протестные действия, поскольку правящая Республиканская партия Армении ценой отставки Сержа Саркисяна хочет сохранить власть.

Оппозиционер призвал 25 апреля, возобновить акции гражданского неповиновения и не позволить РПА остаться у власти.