Saipem покидает Азербайджан

2018-04-25 11:33 | www.oxu.az | 7

Несколько крупных иностранных компаний закрывают свои представительства и филиалы в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Минналогов, компания «ABB. AS» объявила о ликвидации своего филиала в Азербайджанской Республике. Кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: Баку, ул. Низами, дом 90а, Landmark Ofis Plaza, 12-й этаж.

Также о ликвидации своего филиала в Азербайджане объявляет компания «KONGSBERG OİL and GAS TECHNOLOGİES A.S». Кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: Баку, проспект Нефтчиляр 153, Бизнес-центр Port Baku Trues, Южная башня, 9-ый этаж.

Еще две компании, которые объявили о ликвидации своих представительств в Азербайджане - «İNTEREX SERVİCE GROUP LLP» и «NOVACOTEK TRANSPORTATİON AND DELİVERY SERVİCES LLP» .

Также закрыто азербайджанское представительство компании «Saipem S.p.A». Компания является одним из мировых лидеров по услугам для нефтегазового сектора с особым акцентом на инженерном и техническом обеспечении для морских проектов.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить требования в течение двух месяцев в офисе компании по адресу ул. Низами, 96 (Landmark-1, 3-й этаж).

Отметим, что консорциум TAP AG подписал с Saipem SpA договор EPCI (проектирование, закупки, строительство и установка) по строительству морского участка проекта TAP.

Л.А.

