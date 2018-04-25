В центре Еревана стартовал новый митинг

2018-04-25 11:48 | www.oxu.az | 7

Сторонники оппозиции собрались на площади Республики в центре Еревана, где находятся здания правительства и отеля, в котором должны были состояться переговоры властей и оппозиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, они танцуют под громкую музыку, водят хороводы.

Некоторые из них вышли на проезжую часть, однако полиция в происходящее не вмешивается. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.

Протестующие также перекрыли ведущие через площадь улицы Абовяна и Тиграна Метца.

На митинге лидер оппозиции Никол Пашинян намерен потребовать от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна вернуться к переговорам на условиях оппозиции - назначение временного правительства во главе с «народным кандидатом», причем не из числа членов правящей Республиканской партии, и проведение досрочных выборов в парламент.

В это же время должны были состояться переговоры Карапетяна и Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции.

В понедельник на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах.

Акции против избрания его премьером начались 13 апреля.

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».