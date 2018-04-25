Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре

2018-04-25 12:28 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил в Анкаре мавзолей, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк - Аныткабир.
Глава государства посетил могилу великого Ататюрка.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.
Была почтена светлая память великого сына тюркского мира.
Затем было сделано фото на память.
Глава государства оставил запись в Книге памяти.
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