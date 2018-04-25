Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре

2018-04-25 12:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил в Анкаре мавзолей, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк - Аныткабир.

Глава государства посетил могилу великого Ататюрка.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка.

Была почтена светлая память великого сына тюркского мира.

Затем было сделано фото на память.

Глава государства оставил запись в Книге памяти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.