В Азербайджане чаще будет применяться наказание в виде ограничения свободы

2018-04-25 12:10 | www.apa.az | 7

В Азербайджане увеличивается число нарушений, в результате которых может быть применено наказание в виде ограничения свободы.

Как сообщается АПА, в связи с этим в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний предлагается внести изменения.

Согласно законопроекту, в отношении уклонившихся от уплаты штрафа лиц, которые были привлечены к общественным и исправительным работам, сотрудниками уголовно-исполнительной системы будет применяться мера пресечения в виде ограничения свободы.

Отметим, наказание ограничением свободы как новый вид наказания был добавлен в УК АР на прошлой сессии и охватывает ряд статей.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на одном из пленарных заседаний Милли Меджлиса, которые пройдут подряд 1 и 2 мая.