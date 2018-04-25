Москва загнала себя в «сирийский тупик»: Что дальше?

2018-04-25 12:16 | www.oxu.az | 8

На данный момент нет предпосылок для того, чтобы Россия добровольно покинула Сирию. Кремль не для этого два года вел военные операции, чтобы сейчас взять отвернуться и уйти.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал гендиректор Института каспийского сотрудничества, российский политолог Сергей Михеев, комментируя рассуждения российских СМИ о том, что Башар Асад предает Россию ради своих интересов и Москва может отвернуться от него.

«Конечно, Башар Асад представляет для Москвы определенную проблему. С одной стороны, мы поддерживаем Асада - нравится нам это или нет, он законно избранный президент.

Кстати говоря, когда его избирали, результаты выборов были признаны в том числе и странами Запада. Потом они же объявили выборы в Сирии нелегитимными.

С другой стороны, фигура Асада является неким камнем преткновения с точки зрения конфликта внутри Сирии» - сказал политолог.

Он подчеркнул, что в России все это прекрасно понимают.

«Москва не является неким сторонником пожизненного правления Башара Асада в Сирии. Но Россия является сторонником борьбы с террористами в Сирии и поисков гражданского компромисса. Собственно для этого и были запущены площадки в Астане и Сочи», - отметил Михеев.

Политолог добавил, что Москве сегодня необходимо найти формулу, которая остановит войну в Сирии и найдет некий гражданский консенсус.

Азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу придерживается другого мнения по поводу возможного выхода России из Сирии.

По его словам, Россия пока не может отвернуться от режима Башара Асада, так как это может осложнить задачи руководства Сирии и станет имиджевым ударом для Кремля.

«Но и продолжение поддержки Асада Кремлю ничего хорошего не сулит. Именно из-за этой поддержки Москва потеряла своих партнеров не только на Западе, но и на Востоке.

Тот же Израиль, с которым у России были партнерские отношения, сильно критикует Кремль из-за поддержки политики Дамаска и Тегерана», - отметил эксперт.

Шаиноглу подчеркнул, что Россия не может покинуть Сирию из-за той тупиковой ситуации, в которую сама же себя загнала.

Али Мамедов

