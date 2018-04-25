БВШН завершает III Международный Форум SOCAR конференцией

2018-04-25 12:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Продолжает работу III Международный Форум SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия», посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd, сообщает вуз в среду.

В рамках четырехдневной программы форума проходит международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспийского региона и Центральной Азии: реализация проектов и технические решения».

Выступая на открытии конференции, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал ее участников и отметил роль Высшей школы в организации III Международного форума SOCAR и конференции на высоком уровне. В программе международной конференции – четыре сессии. Тема первой сессии – «Запуск новых и анализ результатов модернизации существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Азербайджана». На ней были заслушаны доклады: «Карбамидный завод – состояние и перспективы проекта» директора завода Хаяла Джафарова, «Проект по реконструкции и модернизации завода «Этилен-полиэтилен» ПО «Azerikimya» и перспективы развития» заместителя исполнительного директора по инвестициям и развитию производственного объединения «Azerikimya» Орхана Джафарова и «Текущее состояние и планы развития завода “Метанол”» генерального директора ООО «SOCAR Метанол» Эльнура Мустафаева.