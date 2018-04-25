НПО приняли заявление по случаю 100-летия геноцида 31 марта

2018-04-25 12:17 | www.apa.az | 7

Представители гражданского общества приехали Губу по линии Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает северное бюро АПА, представители НПО возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву.



Затем посетившие Губинский мемориальный комплекс геноцида гости были проинформированы о жертвах геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев.

Было отмечено, что Губинский мемориальный комплекс геноцида был создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и 18 сентября 2013 года состоялось его открытие. В комплексе есть фотографии, на которых запечатлены виды Губы начала XX века, а также проводимые в то время работы по благоустройству. Многие из них отражают образ жизни населения того периода. На специальной карте, установленной на сенсорном мониторе, можно получить информацию на нескольких языках об актах геноцида, совершенного армянами в отношении нашего народа в разных регионах республики.



Принятое от имени НПО заявление настоятельно призывает международное сообщество дать политическую оценку совершенному армянами против азербайджанцев на Южном Кавказе в 1918 году геноциду и принять жесткие санкции в отношении Армении для освобождения оккупированных азербайджанских территорий.