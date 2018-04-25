Министр образования: «Связи между образованием и наукой расширяются»

2018-04-25 12:19 | www.apa.az | 6

«В Азербайджане расширяются связи между образованием и наукой».



Как сообщает АПА, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на состоявшейся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности церемонии вручения диплома почетного профессора президенту НАНА, академику Акифу Ализаде.

По его словам, авторитет АГУНП в последнее время растет.

Министр отметил, что число специальностей в университете, обучение которым проводится на иностранном языке, увеличилось с 4 до 19. «Строительство комплекса студенческих общежитий на территории, находящейся на балансе АГУНП, продолжается. Сдача в эксплуатацию общежитий планируется в следующем учебном году. Отмечу, что второй корпус университета также будет отремонтирован», - сказал министр.