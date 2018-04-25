Россия возвращает граждан из-за границы

2018-04-25 12:23 | www.oxu.az | 6

Россия начала кампанию, нацеленную на возвращение 60 000 граждан, обучающихся за границей.

Как передает Oxu.Az, по данным государственного информагентства «РИА Новости», маркетинговая кампания является ответом на «русофобские настроения» в отношении проживающих за рубежом студентов.

Кампанию, анонсированную 16 апреля, возглавляет Россотрудничество, отвечающее за формирование имиджа России и поддержку проживающих за рубежом граждан.

Как заявляют в ведомстве, «внутренняя политика в ряде стран и в Европе, в частности, все чаще носит ярко выраженный антироссийский характер».

Многие из этих стран, в том числе США, обвинили российское правительство в организации покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Скрипали выжили, но серьезно пострадали.