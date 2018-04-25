Ильхам Алиев: В мире нет других двух государств с такими отношениями

2018-04-25 12:33 | www.oxu.az | 6

Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече были обсуждены связи между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне:

«В мире нет других двух государств с такими отношениями. Турция и Азербайджан сегодня сотрудничают как в двустороннем, так и многостороннем форматах».