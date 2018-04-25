Центр временного содержания нелегалов из Африки будет вновь открыт в Израиле

2018-04-25 12:43 | www.trend.az | 6

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и глава министерства внутренних дел Арье Дери договорились начать подготовку к повторному открытию центра временного содержания для нелегалов из стран Африки, в том числе и лагеря "Холот", сообщает Stmegi.

В рамках подготовительного процесса они пообещали ускорить принятие законопроекта, ограничивающего право БАГАЦ отменять законы, принятые Кнессетом, что позволит заново открыть центры временного содержания для нелегалов.