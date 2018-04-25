2018-04-25 12:26 | www.apa.az | 6
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 6 фактов привлечения к принудительному труду.
Как сообщает АПА, это отмечается в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.
В отчете говорится, что в ходе расследований стало известно, что 5 жертв, в том числе 2 иностранца, эксплуатировались в качестве домашней прислуги и в сельском хозяйстве.
Возбужденные уголовные дела по каждому факту отправлены в суд для рассмотрения, в отношении обвиняемых лиц вынесены обвинительные приговоры.
В отчете также отмечается, что 20 285 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания и проживания на территории Азербайджана, привлечены к административной ответственности, в том числе 6330 человек были депортированы.