Ильхам Алиев в Турции - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-25 12:42 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - Аныткабир.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АзерТАДЖ, глава государства возложил венок к могиле Ататюрка. Была почтена память великого сына тюркского мира.

24.04.2018, 19:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию посетил памятник общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику Г.Алиеву.

Отметим, парк имени Гейдара Алиева в Анкаре был основан в 2004 году. В 2012 году в парке были проведены капитальные ремонтные работы.

В результате этот парк стал одним из самых красивых мест отдыха столицы Турции.

У входа в парк растут посаженные 4 апреля 2004 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой деревья Хан чинары.

В настоящее время завершается строительство в парке Дома пропаганды Азербайджана «Бута».

17:42

Начался официальный визит в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, в аэропорту главу государства встретил руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар и другие официальные лица.

Отметим, президент Ильхам Алиев примет участие в VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.