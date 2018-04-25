Мониторинг ОБСЕ прошел без инцидентов

2018-04-25 12:46 | www.oxu.az | 6

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 апреля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Со стороны Армении - полевые помощники личного представителя Огнийен Йович, Михаил Олару и Саймон Тиллер.