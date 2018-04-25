Отложен запуск второго спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 (Версия 2)

2018-04-25 12:46 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Отложен запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38, сообщает французская компания Arianespace, которая осуществляет вывод азербайджанского спутника на орбиту.

Запуск спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 (миссия VA243) был ранее запланирован на 25 мая, однако в связи с техническими проверками спутника GSAT-11, проводимыми индийской космической исследовательской организацией, сроки запуска ракетоносителя были перенесены на лето.

Дополнительная дата будет обнародована в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, помимо азербайджанского спутника, ракетоноситель Ariane 5 ECA выведет одновременно на орбиту также индийский спутник связи GSAT-11.

Спутники будут доставлены на орбиту ракетоносителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.