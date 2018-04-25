Нашумевшая сотрудница метро не считает себя виноватой

2018-04-25 12:55 | www.oxu.az | 7

Как сообщалось, вчера начальник отдела маркетинга и рекламы Лала Бабаева написала скандальный пост в Facebook.

По информации Oxu.Az, она написала: «Если бы пишущие «частпик» остались бы в своих селах, таких проблем бы не возникло. В метро было бы и чисто, и удобно».

Затем Лала Бабаева попросила прощения у сограждан.

Но она так и не признала своей ошибки и сказала, что люди неправильно ее поняли.

В интервью сайту Minval.Az Бабаева и вовсе сказала, что не должна ни у кого просить прощения:

«Если деревенские останутся в своих селах, в метро будет больше места...»

«Если сельские жители вернутся домой, то в городе станет меньше людей...».

«Говоря о «чистом метро», я подразумеваю большую часть народа. Давайте зададим такой вопрос: Откуда они приезжают? Из регионов. Чем больше людей, тем больше давки и мусора...»

«Если каждый останется в своих городах и селах, то люди будут равно распределены по стране».

«Не считаю, что должна просить прощения у кого-то».

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, что не согласен со словами своей коллеги:

«Эта женщина – сотрудница метро, но высказанные ею мысли неверны. Она написала эти слова со своего личного профиля.

Я уже четыре года возглавляю пресс-службу и выступаю от имени структуры. Как и во всех структурах, у нас сотни сотрудников со своим личным мнением. Мы не можем нести ответственности за их высказывания».