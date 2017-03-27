На дороге Губа-Гусар столкнулись два автомобиля, два человека погибло, пятеро получили травмы - ОБНОВЛЕНО

2017-03-27 17:58 | www.apa.az | 2

Стали известны личности погибших в ДТП на дороге Губа-Гусар.

Как сообщает северное бюро АПА, в ДТП погибли Шахмирзоев Руслан Мирзабала оглы (1983 г.р) и Вахидли Новруз.

В результате ДТП также получили травмы 5 человек. Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу города Гусар. Троим из них была оказана медицинская помощь и они были отправлены домой на амбулаторное лечение, 2 пострадавших находятся на лечении в больнице.

Расследование по факту продолжается.

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15:35

На дороге Губа-Гусар произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на 7 км дороги.

Автомобиль марки ВАЗ-2107 (40 BN 070) столкнулся с автомобилем марки BMW (10 DU 314).

В результате столкновения погибли два человека.

Сообщается, что оба погибших находились в автомобиле ВАЗ -2107.

По факту ведется расследование.