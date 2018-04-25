К нарушившим порядок проведения митингов применят новые наказания

2018-04-25 13:14 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане вводятся новые виды наказаний за нарушение порядка организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим предлагается внести дополнение в статью 517 -2.13 Кодекса об административных проступках.

Согласно проекту, за наpушение и несоблюдение ограничений в связи с поpядком пpоведения митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых мероприятий, физические лица будут наказаны штрафами от 300 до 500 манатов, или же с учетом особенностей произошедшего, личности нарушителя будет применен административный арест до 30 дней.

Должностные лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 900 манатов, юридические лица – от 4000 до 6000 манатов.

Проект будет вынесен на голосование на одном из заседаний Милли Меджлиса 1 или 4 мая.