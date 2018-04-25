Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp

2018-04-25 12:51 | www.trend.az | 7

Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет, сообщается в блоге компании, передает РИА Новости.

"В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете… Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис" — говорится в заявлении.

Не уточняется, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации.